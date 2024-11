Swiateková akceptovala mesačný trest za dopingový prehrešok

Londýn 28. novembra (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková akceptoval mesačný trest za porušenie dopingových pravidiel. Päťnásobná grandslamová šampiónka mala v auguste pozitívny test na zakázaný trimetazidín, ktorý sa používa na liečbu angíny pectoris. Vo štvrtok o tom informovala Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA).



Druhá hráčka svetového rebríčka neprešla mimosúťažným testom v auguste, no ITIA akceptovala jej vysvetlenie, že pozitívny výsledok bol neúmyselný a spôsobila ho kontaminácia lieku bez predpisu - melatonínu, ktorý Swiateková užívala pre problémy s pásmovou chorobou a spánkom. Agentúra uviedla, že miera zavinenia poľskej tenistky bola "na najnižšom stupni škály bez významnej chyby alebo nedbanlivosti."



Swiateková v stredu oficiálne priznala porušenie antidopingových pravidiel a následne akceptovala mesačný trest. Provizórnu suspendáciu si odpykala už 22. septembra až 4. októbra, keď vynechala tri turnaje ázijskej šnúry v Soule, Pekingu a Wu-chane.



V nedávnom období je to už druhý dopingový prípad vo vrcholnom tenise. V marci tohto roka neprešiel dvoma testami na prítomnosť steroidov líder svetového rebríčka Jannik Sinner, no v auguste ho zbavili obvinení. Stalo sa tak tesne pred US Open, kde získal druhý grandslamový titul v sezóne.



Trimetazidín je liek používaný na liečbu ochorení srdca, ktorý je však pre športovcov zakázaný, pretože môže zvýšiť vytrvalosť. Rovnakú látku našli aj u 23 čínskych plavcov, ktorí boli zapletení do dopingového škandálu na hrách v Tokiu, no očistili ich od dopingových previnení a neudelili im žiadne tresty.