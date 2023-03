Tenis: Talianky nastúpia proti Slovenkám s Trevisanovou i Giorgiovou

Bratislava 15. marca (TASR) - Kvinteto talianskych tenistiek Martina Trevisanová, Camila Giorgiová, Elisabetta Cocciarettová, Jasmine Paoliniová a Lucia Bronzettiová figuruje v nominácii na kvalifikačné stretnutie Pohára Billie-Jean Kingovej proti Slovensku v Bratislave. Hrať sa bude 14.-15. apríla na tvrdom povrchu GreenSet v NTC. Postup na finálový turnaj si zaistia víťazi deviatich kvalifikačných duelov.



Talianky nastúpia proti Slovenkám v plnej sile s piatimi hráčkami z elitnej svetovej stovky. Líderkou družstva by mala byť Trevisanová, ktorá v rebríčku WTA figuruje na 26. mieste. Tímovou dvojkou je skúsená Giorgiová - víťazka februárového turnaja v mexickej Meride. "Dievčatám veľmi verím. Som hrdá na to, že v našom tíme panuje v každom zápase Pohára Billie-Jean Kingovej skvelá atmosféra. Všetci ťaháme za jeden povraz a navzájom sa podporujeme. Rebríčkové postavenie hovorí v prospech nášho družstva, zápasy v tímových súťažiach sú však úplné iné ako na turnajoch. Aj preto sme sa rozhodli, že pricestujeme do Bratislavy vo veľkom časovom predstihu, aby sme sa dostatočne adaptovali na podmienky a povrch. Očakávam búrlivé prostredie, viem, že slovenskí fanúšikovia sú veľmi vášniví. Súperky dobre poznáme. Slovenská jednotka Anna Karolína Schmiedlová už v minulosti bola svetová dvadsaťšestka. Má na svojom konte tri tituly z turnajov WTA a hrá veľmi konštantne," uviedla talianska kapitánka Tathiana Garbinová pre oficiálnu webovú stránku národnej tenisovej federácie.



Slovenky nastúpia s kvartetom Schmiedlová, Viktória Kužmová, Tereza Mihalíková, Renáta Jamrichová. S Taliankami majú priaznivú bilanciu 2:0. Vo februári 2017 ich pri kapitánskej premiére Garbinovej zdolali na antuke vo Forli 3:2. V novembri 2002 nad nimi zvíťazili na finálovom turnaji v Maspalomase a po triumfe nad domácim Španielskom napokon získali cennú trofej. Slovenský tím sa pokúsi tretíkrát za sebou postúpiť na finálový turnaj, vlani v Glasgowe i predvlani v Prahe mu tesne ušiel postup do semifinále.