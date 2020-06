Tento rok nebude na US Open kvalifikácia ani mix

New York 17. júna (TASR) - Organizátori tenisového granslamového turnaja US Open predstavili sériu opatrení, ktorými chcú zamedziť šíreniu nového koronavírusu. Podujatie sa uskutoční od 31. augusta do 13. septembra vo Flushing Meadows a bez divákov.



Tento rok sa neodohrá kvalifikácia, mix, juniorský a ani turnaj telesne znevýhodnených. Vo štvorhre sa predstaví 32 dvojíc, pričom ani jeden z hráčov či hráčok nesmie účinkovať zároveň vo dvojhre.



Do tej sa kvalifikuje najlepších stodvadsať hráčov podľa rebríčkového postavenia, ďalších osem dostane voľnú kartu. Účastníci si môžu so sebou zobrať najviac troch hostí. K dispozícii budú mať maximálne dve izby a ubytovaní budú v dvoch určených hoteloch. Jednu izbu zaplatí Americká tenisová federácia. Hráči dostanú možnosť prenajať si dom mimo Manhattanu.



Na kurtoch budú iba traja podávači loptičiek namiesto šiestich. Zápasy budú bez čiarových rozhodcov, nahradia ich obrazovky. Výnimkou budú najväčšie kurty na štadiónoch Arthura Ashea a Louisa Armstronga.