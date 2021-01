Do karantény pred Australian Open zamierilo ďalších 25 hráčov

Kazašská tenistka Julia Putincevová, archíve foto. Foto: TASR/AP

Melbourne 17. januára (TASR) - V prísnej karanténe v Austrálii je pred úvodným grandslamovým podujatím sezóny už 72 tenistov. V nedeľu pribudlo k 47 zo soboty ďalších 25, keď pozitívny test na koronavírus mal aj pasažier letu z katarskej Dauhy.Šéf Australian Open Craig Tiley napriek tomu vyhlásil, že podujatie sa začne 8. februára podľa plánu, aj napriek komplikáciám. Pripustil však, že situácia rozhodne nie je ideálna pre tenistov a tenistky, ktorí museli zamieriť do prísnej karantény a nemôžu dva týždne opustiť hotelové izby.O rozruch sa v sobotu postarali tri pozitívne testované osoby z dvoch z celkového počtu 17 charterových letov, na ktorých sa dopravili tenisti do Melbourne a Adelaide. Ďalší pozitívny výsledok mal v nedeľu jeden z členov vysielacieho tímu, ktorý priletel do Austrálie z Los Angeles. Ani jeden z pozitívne testovaných ľudí nebol tenista. Medzi infikovanými však boli Sylvain Bruneau, tréner šampiónky US Open 2019 Biancy Andreescuovej, a ešte jeden nemenovaný kouč. Všetky štyri osoby mali pred odletom do Austrálie negatívne výsledky testov.Všetci ľudia na palubách boli miestnymi hygienickými úradmi vyhodnotení ako blízke kontakty a museli sa na 14 dní povinne uzavrieť do hotelových izieb. Spomínaní hráči tak nemôžu ani trénovať. Podľa lokálnych médií by mali byť medzi nimi Viktoria Azarenková, Sloane Stephensová, Angelique Kerberová či Kei Nišikori. Ostatní tenisti, ktorí pricestovali do dejiska Australian Open inými letmi a neprišli do úzkeho kontaktu s infikovanými, musia síce tiež absolvovať dvojtýždňovú karanténu, ale podľa zdravotného protokolu majú dovolené každý deň trénovať päť hodín.uviedol Tiley pre televíznu stanicu Channel Nine. Niektoré hráčky vrátane Sorany Cirsteovej a Belindy Benčičovej sa na sociálnych sieťach posťažovali, že nemôžu trénovať, niektoré priznali, že netušili, aký tvrdý lockdown ich čaká, pokiaľ jedna z osôb bude pozitívne testovaná.napísala na Twitteri Cirsteová.doplnila ju kazašská tenistka Julia Putincevová.Tiley priznal, že karanténa je tvrdá, no dodal, že tenisti o rizikách vedeli:Podľa agentúry AP už niektorí hráči, ktorí majú byť zavretí na hotelových izbách, porušili striktné karanténne opatrenia tým, že si nechali otvorené dvere. Podľa komisárky Emmy Cassarovej tým riskujú, že ich premiestnia do iného hotela a za dverami im bude stáť policajt. Citovala jedného hráča, ktorývyhlásila Cassarová.