Turnaj ATP a WTA v Ríme bude napokon o týždeň skôr, nahradí Madrid

Rím 13. augusta (TASR) - Antukový tenisový turnaj mužov i žien v Ríme sa uskutoční o týždeň skôr ako sa plánovalo, od 14. do 21. septembra. Zaplní tak priestor v kalendári po definitívnom zrušení podujatia v Madride.



Turnaj v rímskom Foro Italico odštartuje deň po finále US Open a skončí pred začiatkom Roland Garros, ktorý sa rozbehne 27. septembra. Semifinalisti US Open budú mať v 1. kole voľný žreb.



Turnaj v Ríme sa pôvodne mal hrať od 11. mája, no odložili ho pre pandémiu koronavírusu. Súťažné dianie v tenise sa po päťmesačnej prestávke opäť oživilo uplynulý týždeň podujatím WTA v Palerme. Správu priniesla agentúra AFP.