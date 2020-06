Koronavírus má mečbal. Turnaj ATP v Bazileji zrejme zrušia

Bazilej 18. júna (TASR) - Švajčiarski organizátori plánujú pre pandémiu koronavírusu zrušiť októbrový halový tenisový turnaj ATP v Bazileji. Šéf podujatia Roger Brennwald vyhlásil, že z ekonomických dôvodov nebude možné usporiadať jubilejný 50. ročník Swiss Indoors, pokiaľ by sa mal hrať bez divákov, respektíve s obmedzeniami sociálnych kontaktov.



Vedenie ATP má rozhodnúť o konaní koncoročných halových turnajov v polovici júla. "Vyzerá to tak, že koronavírus má mečbal a speje k víťazstvu," vidí Brennwald šance na konanie podujatia. Aj keby sa turnaj v Bazileji napokon uskutočnil, určite na ňom nebude štartovať miestny rodák Roger Federer. Desaťnásobný víťaz podujatia pred týždňom oznámil, že bude pauzovať do konca roka pre problémy s kolenom, ktoré si vyžiadajú chirurgický zákrok. Informovala o tom agentúra AP.