Turnaj mužov a žien v Madride bude od budúceho roka trvať dva týždne

Madrid 25. novembra (TASR) – Tenisový turnaj v Madride bude od budúcej sezóny trvať dva týždne namiesto doteraz tradičného jedného. Jedna z antukových generálok na grandslamový turnaj Roland Garros pre mužov a ženy je v budúcom roku naplánovaná od 27. apríla do 9. mája.



V prvých troch dňoch majú na programe zápasy iba ženy v rámci turnaja WTA Premier Mandatory, následne sa pridajú aj muži na turnaji ATP Masters 1000. „Toto rozšírenie potvrdzuje rast jediného európskeho kombinovaného turnaja tejto kategórie pre mužov a ženy v kalendári. Snažili sme sa o to dlhšiu dobu, je to zaslúžené a nevyhnutné," uviedli v stanovisku organizátori madridského turnaja. Informovala agentúra AFP.