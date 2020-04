Tenisový turnaj WTA v Berlíne sa uskutoční v júni 2021

Berlín 24. apríla (TASR) - Ženský tenisový turnaj na berlínskej tráve by sa mal odohrať od 12. do 20. júna 2021. Pôvodne sa mal hrať turnaj v Nemecku tento rok 13. júna, zrušili ho pre pandémiu koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.



Podľa vlastných vyjadrení organizátori momentálne pracujú na jednom riešení so zakúpenými vstupenkami. Mali by platiť aj o rok, fanúšikovia ich však môžu aj vrátiť.