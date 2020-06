Luxemburg 5. júna (TASR) - Tenisový turnaj WTA v Luxemburgu zrušili pre pandémiu koronavírusu. Halové podujatie sa malo uskutočniť 19.-25. októbra. Organizátori podľa vlastných slov nechceli čakať, aký bude vývoj epidemiologickej situácie a dať miestnym fanúšikom falošnú nádej. Informoval o tom portál RTL Today.



Pre pandémiu sú zrušené všetky turnaje WTA, ATP a ITF naplánované do 31. júla. V tomto roku sa neuskutoční ani prestížny Wimbledon. Roland Garros preložili na september. Otáznik visí aj nad US Open, ktorý by mal na dvorcoch vo Flushing Meadows odštartovať 31. augusta.