US Open: A. Zverev cez Čoriča do semifinále dvojhry

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Alexander Zverev (Nem.-5) - Borna Čorič (Chor.-27) 1:6, 7:6 (5), 7:6 (1), 6:3

New York 8. septembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V utorkovom zápase štvrťfinále zdolal Chorváta Bornu Čoriča 1:6, 7:6 (5), 7:6 (1), 6:3. O finále zabojuje proti víťazovi duelu Pablo Carreno-Busta - Denis Shapovalov.Piaty nasadený Zverev postúpil do svojho druhého grandslamového semifinále, premiéru mal na tohtoročnom Australian Open. Duel s Čoričom nezačal dobre, keď stratil dve podania a prehral 1:6. Chorvát pokračoval v bojovnom výkone, v druhom sete viedol 4:2, ale v ôsmej hre ho Zverev brejkol a napokon musel rozhodnúť tajbrejk. V ňom mal viac šťastia Nemec, keď na dvakrát premenil setbal. Vyrovnaný priebeh malo aj tretie dejstvo, tentoraz však Zverev v tajbrejku nedovolil drámu, keď Čorič uhral iba jeden bod. V záverečnom sete Čorič vzdoroval iba do ôsmeho gemu, potom stratil podanie a Zverev za stavu 5:3 pretavil skúsenosti do víťazstva.