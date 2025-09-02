< sekcia Šport
Alczaraz prešiel cez Lehečku do štvrťfinále v troch setoch
Alcaraz na turnaji ešte nestratil ani set a aj proti českému tenistovi predviedol suverénny výkon.
Autor TASR
New York 3. septembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal prvým semifinalistom dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V utorkovom štvrťfinále vyradil v pozícii nasadenej dvojky dvadsiatku podujatia Čecha Jiřího Lehečku 6:4, 6:2, 6:4.
Alcaraz na turnaji ešte nestratil ani set a aj proti českému tenistovi predviedol suverénny výkon. Lehečka sa v zápase nedostal k jedinému brejkbalu. V prvých setoch mu ušiel hneď úvod, keď si stratil podanie už v prvom geme. V treťom sete predviedol svoj najlepší tenis, držal nerozhodný stav až do stavu 4:4, no v deviatej hre si už podanie neudržal a Alcaraz v ďalšom geme premenil hneď svoj prvý mečbal. Tohtoročný šampión Roland Garros sa v boji o postup do finále stretne s Novakom Djokovičom, alebo Taylorom Fritzom.
muži - dvojhra - štvrťfinále:
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Jiří Lehečka (ČR-20) 6:4, 6:2, 6:4
