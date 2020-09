US Open: Azarenková deklasovala Mertensovú a postúpila do semifinále

Ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Viktoria Azarenková (Biel.) - Elise Mertensová (Belg.-16) 6:1, 6:0

New York 10. septembra (TASR) - Bieloruská tenistka Viktoria Azarenková suverénne postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vo štvrťfinále deklasovala šestnástu nasadenú Belgičanku Elise Mertensovú 6:1, 6:0. Zápas trval iba hodinu a 14 minút. Azarenková zabojuje o finálovú účasť proti Američanke Serene Williamsovej, ktorá v pozícii nasadenej trojky zdolala Bulharku Cvetanu Pironkovovú 4:6, 6:3 a 6:2.Azarenková sa prebojovala do svojho prvého grandslamového semifinále od roku 2013. Mertensovej nedala šancu, súperkino podanie zlomila v zápase šesťkrát, kým svoje stratila iba raz. Urobila iba 11 nevynútených chýb a predviedla 21 víťazných úderov. Bývalá svetová jednotka a víťazka nedávneho turnaja Western & Southern Open v New Yorku natiahla víťaznú sériu už na 10 zápasov.