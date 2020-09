Chačanov postúpili do 3. kola dvojhry US Open

Muži – dvojhra – 2. kolo:



Andrej Rubľov (Rus.-10) - Gregoire Barrere (Fr.) 6:2, 6:4, 7:6 (4)

Alex de Minaur (Austr.-21) - Richard Gasquet (Fr.) 6:4, 6:3, 6:7 (6), 7:5

Karen Chačanov (Rus.-11) – Andrej Kuznecov (Rus.) 6:3, 6:4, 6:1

Roberto Bautista-Agut (Šp.-8) – Miomir Kecmanovič (Srb.) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

New York 3. septembra (TASR) – Ruský tenista Karen Chačanov postúpil suverénne do 3. kola dvojhry na grandslamovom US Open. V 2. kole zvíťazil ako turnajová jedenástka nad krajanom Andrejom Kuznecovom 6:3, 6:4, 6:1.