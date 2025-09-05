Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
5. september 2025
Dabrowská s Routliffovou triumfovali vo finále ženskej štvorhry

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pre Dabrowskú s Routliffovou je to druhý deblový titul z grandslamových turnajov, pred dvoma rokmi sa tešili taktiež na dvorcoch vo Flushing Meadows.

New York 5. septembra (TASR) - Kanadská tenistka Gabriela Dabrowská spolu s Erin Routliffovou triumfovali vo finále ženskej štvorhry na grandslamovom US Open. Tretie nasadené hráčky zdolali v piatkovom dueli o trofej jednotky pavúka Češku Kateřinu Siniakovú s Američankou Taylor Townsendovou v dvoch setoch 6:4, 6:4.

Pre Dabrowskú s Routliffovou je to druhý deblový titul z grandslamových turnajov, pred dvoma rokmi sa tešili taktiež na dvorcoch vo Flushing Meadows.



ženy - štvorhra - finále:

Gabriela Dabrowská, Erin Routliffová (Kan./N. Zél.-3) - Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová (ČR/USA-1) 6:4, 6:4
.

