De Minaur postúpil prvýkrát do grandslamového štvrťfinále

muži - dvojhra - osemfinále:



Alex de Minaur (Austr.-21) - Vasek Pospisil (Kan.) 7:6 (6), 6:3, 6:2, Dominic Thiem (Rak.-2) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-15) 7:6 (4), 6:1, 6:1

New York 7. septembra (TASR) – Austrálsky tenista Alex de Minaur sa prvýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále dvojhry na niektorom z grandslamových turnajov. V osemfinále US Open zdolal ako nasadená dvadsaťjednotka Kanaďana Vaska Pospisila 7:6 (6), 6:3, 6:2.Austrálčan, ktorý v 1. kole vyradil najlepšieho slovenského singlistu Andreja Martina, sa v dueli o postup do semifinále stretne s Rakúšanom Dominicom Thiemom. Druhý najvyššie nasadený hráč vyradil talentovaného Kanaďana Felixa Augera-Aliassimea hladko 7:6 (4), 6:1, 6:1.