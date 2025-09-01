Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
De Minaur postúpil suverénne do štvrťfinále dvojhry

Austrálsky tenista Alex de Minaur odvracia úder Švajčiarovi Leandrovi Riedimu v osemfinále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku 1. septembra 2025. Foto: TASR/AP

V osemfinále zdolal v pozícii nasadenej osmičky Švajčiara Leandra Riediho 6:3, 6:2, 6:1.

New York 1. septembra (TASR) - Austrálsky tenista Alex de Minaur sa suverénnym spôsobom prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále zdolal v pozícii nasadenej osmičky Švajčiara Leandra Riediho 6:3, 6:2, 6:1. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti Kanaďanovi Felixovi Augerovi-Aliassimeovi nasadenému ako číslo 25, ktorý vyradil pätnástku „pavúka" Rusa Andreja Rubľova 7:5, 6:3, 6:4.



muži - dvojhra - osemfinále:

Felix Auger-Aliassime (Kan.-25) - Andrej Rubľov (Rus.-15) 7:5, 6:3, 6:4, Alex de Minaur (Austr.-8) -. Leandro Riedi (Švajč.) 6:3, 6:2, 6:1
.

