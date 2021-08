Djokovič chce zavŕšiť kalendárny Grand Slam a napodobniť Lavera

Švajčiarsky tenista Roger Federer, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Slovenský tenista Alex Molčan, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Japonská tenistka Naomi Osaková drží v ruke svoj víťazný pohár po tom, čo zdolala Američanku Jennifer Bradyovú vo finále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne 20. februára 2021, foto z archívu. Foto: TASR/AP

New York 29. augusta (TASR) - Srb Novak Djokovič sa môže na tohtoročnom US Open nezmazateľne zapísať do tenisovej histórie. V prípade triumfu v New Yorku zavŕši kalendárny Grand Slam a získa rekordný 21. titul z podujatí veľkej štvorky. Vyhrať všetky štyri grandslamové turnaje v jednej sezóne sa naposledy podarilo legendárnemu Austrálčanovi Rodovi Laverovi v roku 1969.Djokovič v tomto roku nenašiel premožiteľa na Australian Open, Roland Garros ani vo Wimbledone a v historických tabuľkách sa dotiahol na svojich veľkých rivalov Švajčiara Rogera Federera so Španielom Rafaelom Nadalom.uviedol líder svetového rebríčka ATP pre akreditované médiá."Nole" bol vo Flushing Meadows najväčší favorit aj vlani. V osemfinále proti Španielovi Pablovi Carrenovi-Bustovi ho však diskvalifikovali za odpálenie loptičky do tváre čiarovej rozhodkyne.dodal Djokovič, ktorý v úvodnom kole v utorok nastúpi proti dánskemu kvalifikantovi Holgerovi Vitusovi Nödskovovi Runemu.V New Yorku budú okrem Federera s Nadalom pre zranenia chýbať aj ďalší traja šampióni - obhajca titulu Rakúšan Dominic Thiem, Argentínčan Juan Martin del Potro i Švajčiar Stan Wawrinka. Najvážnejšími súpermi Djokoviča by mali byť Rus Daniil Medvedev, Grék Stefanos Tsitsipas a Nemec Alexander Zverev, ktorý zdolal Srba v semifinále olympijského turnaja v Tokiu.Slovenský mužský tenis bude mať v singli dvojnásobné zastúpenie. Okrem Norberta Gombosa, ktorého na úvod čaká šestnásty nasadený Čiľan Cristian Garin, sa v hlavnej súťaži predstaví aj úspešný kvalifikant Alex Molčan. Člen Národného tenisového centra zažije grandslamovú premiéru, v pondelok si zmeria sily s ďalším kvalifikantom Cemom Ilkelom z Turecka (189. v rebríčku ATP). Pôjde o prvý vzájomný zápas.povedal Molčan pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu po triumfe nad Portugalcom Gastaom Eliasom v zápase, v ktorom odvrátil dva mečbaly.V ženskej dvojhre bude nasadenou jednotkou Austrálčanka Ashleigh Bartyová, wimbledonská šampiónka si v prvom kole skríži rakety so skúsenou Ruskou Verou Zvonariovovou. Titul obhajuje Japonka NaomiOsaková, Japonka však mala v uplynulých mesiacoch psychické problémy a bojovala s depresiami. Na Roland Garros si vyslúžila pokutu za to, že odignorovala mediálne aktivity a neprišla na tlačovú konferenciu. Z turnaja napokon odstúpila. Pred necelými dvoma týždňami v Cincinnati sa prvýkrát od Roland Garros postavila pred médiá a opäť skončila v slzách po otázke na jej pomoc pre Haiti, ktoré postihlo zemetrasenie. Pred začiatkom podujatia sa navyše dostala počas videokonferencie do konfrontácie s jedným zo žurnalistov.Na US Open budú chýbať bývalé svetové jednotky Američanky Serena a Venus Williamsové aj ich krajanka Sofia Keninová. Vlaňajšiu šampiónku Australian Open vyradil z hry pozitívny test na koronavírus. Ku kandidátkam na titul patria okrem Bartyovej Češky Karolína Plíšková s Barborou Krejčíkovou i Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová - olympijská víťazka vo dvojhre. Slovenky Anna Karolína Schmiedlová s Kristínou Kučovou majú v 1. kole prijateľný žreb. Schmiedlová sa stretne s držiteľkou voľnej karty Ashlyn Kruegerovou. Sedemnásťročnej Američanke patrí aktuálne v rebríčku WTA 647. miesto. Kučová ako "lucky loserka" bude čeliť ďalšej domácej hráčke Ann Liovej - 67. hráčke sveta. Pre Kučovú to bude druhá účasť v hlavnej súťaži na US Open. V roku 2016 vypadla hneď v úvodnom kole.