Djokovič má Grand Slam na dosah: Snažím sa pred tým uzavrieť

New York 11. septembra (TASR) - Srbovi Novakovi Djokovičovi chýba posledný krok, aby vystúpil do panteónu svetového tenisu. V semifinále záverečného grandslamu sezóny US Open prešiel cez Nemca Alexandra Zvereva a už iba jeden zápas ho delí od toho, aby vyhral všetky turnaje veľkej štvorky v jednom kalendárnom roku. Vo finále sa stretne so s druhým nasadeným Daniilom Medvedevom z Ruska.



V Open ére vyhral všetky štyri grandslamové turnaje v jednej sezóne iba Austrálčan Rod Laver ešte v roku 1969. V dávnejšej minulosti to zvládol Laver ešte raz v roku 1962 a Američan Don Budge v roku 1938. "Viem, že každý chce hovoriť o histórii. Ja sa snažím pred tým uzavrieť. U mňa to tak funguje," povedal podľa agentúry AFP Djokovič po úspešnej päťsetovej bitke (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2) proti olympijskému šampiónovi Zverevovi.



Djokovič môže získať svoj štvrtý titul na US Open. Vo veku 34 rokov by sa stal najstarším šampiónom od roku 1970, keď triumfoval Austrálčan Ken Rosewall ako 35-ročný. Svoj vek pred zápasom s 25-ročným Medvedevom však vôbec nepovažuje za nevýhodu. Ani to, že musel v semifinále absolvovať maximálny počet setov. "Rád hrám päťsetové súboje. Hlavne proti mladším hráčom. Myslím si, že mi pomáha to, že mám už veľa skúseností z podobných momentov. Fyzicky sa cítim rovnako ako ktokoľvek iný. Zápas sa pokojne môže naťahovať, nemám s tým problémy. Dokonca si myslím, že to môže byť moja výhoda."



Ruský tenista mal na prvý pohľad jednoduchšiu cestu do finále. Debutant v grandslamovom semifinále Felix Auger-Aliassime z Kanady mu nedokázal zobrať ani set. Predtým mal vo štvrťfinále za súpera kvalifikanta z Holandska Botica van de Zandschulpa, ktorý mu jeden set vzal, no až po tom, ako vyhral pohodlným spôsobom prvé dva. Medvedev sa predstaví v treťom grandslamovom finále v kariére, túto sezónu už podľahol v súboji o titul na Australian Open práve Djokovičovi v troch setoch. "Mám už skúsenosti z finále. Nehovorím, že mi to pomôže, ale môže pomôcť. Aj keď sa vždy snažím do toho dať všetko, v Austrálii som podľa mňa nenechal na kurte srdce. Snažil som sa, no stále tam bolo niečo, čo neumožnilo obrátiť zápas v môj prospech. Teraz môžem povedať, že ak vo mne niečo zostalo, všetko odovzdám v tomto finále," sľúbil Rus podľa DPA.