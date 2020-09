US Open: Djokovič vyzval fanúšikov, aby vyjadrili podporu rozhodkyni

New York 8. septembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič vyzval svojich fanúšikov, aby vyjadrili podporu čiarovej rozhodkyni, ktorú v osemfinálovom zápase US Open trafil loptičkou a následne ho za to z grandslamového podujatia vylúčili. Rozhodkyňu internetoví kritici obvinili zo zveličovania svojho zranenia a predstierania problémov s dýchaním.



Samotný svetový hráč číslo jeden sa jej však ospravedlnil a prejavil ľútosť nad svojím činom. "Neurobila v žiadnom prípade nič zlé. Žiadam vás, aby ste jej vyjadrili podporu a pochopenie," zverejnil Djokovič na sociálnej sieti.



K incidentu prišlo v osemfinálovom stretnutí mužskej dvojhry proti Španielovi Pablovi Carrenovi-Bustovi za stavu 5:6 v prvom sete. Djokovič bol nasadená jednotka a v tomto roku ešte neokúsil trpkosť prehry. Na základe rozhodnutia organizátorov Srb prišiel o všetky body za postup do osemfinále i o prémie, ktoré zarobil na turnaji. Správu priniesla agentúra AFP.