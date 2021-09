Djokovič zdolal Brooksbyho, vo štvrťfinále ho čaká Berrettini

Muži - dvojhra - osemfinále:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Jenson Brooksby (USA) 1:6, 6:3, 6:2, 6:2

Matteo Berrettini (Tal.-6) - Oscar Otte (Nem.) 6:4, 3:6, 6:3, 6:2

Lloyd Harris (JAR) - Reilly Opelka (USA-22) 6:7 (6), 6:4, 6:1, 6:3

Alexander Zverev (Nem.-4) - Jannik Sinner (Tal.-13) 6:4, 6:4, 7:6 (7)

New York 7. septembra (TASR) – Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do štvrťfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V pondelkovom osemfinále zdolal v pozícii nasadenej jednotky domáceho Američana Jensona Brooksbyho 1:6, 6:3, 6:2, 6:2. Zápas trval 2:58 h.Djokovič sa vo Flushing Meadows usiluje o zisk rekordného 21. titulu z podujatí veľkej štvorky. Zároveň sa môže stať po vyše polstoročí prvým tenistom, ktorý v jednej sezóne vyhrá všetky štyri grandslamové turnaje. V roku 1969 sa to podarilo legendárnemu Austrálčanovi Rodovi Laverovi.Djokovič nebol v prvom sete vo svojej koži. Dvakrát stratil vlastný servis a dokázal uhrať jediný gem. Od druhého dejstva sa však obraz hry radikálne zmenil. Srb zlepšil podanie i údery vo výmenách a ovládol dianie na kurte. Problém mal iba v „maratónskej" piatej hre, keď si prehral vlastné podanie, no následne uspel pri servise súpera a udržal si výhodu brejku. Dvadsaťročný Američan získal v ďalších troch setoch dokopy iba sedem gemov, napriek tomu dosiahol postupom do osemfinále najlepší výsledok na grandslamoch.uviedol Djokovič.V semifinále sa 34-ročný Srb stretne s Talianom Matteom Berrettinim, obaja tenisti tento rok nastúpili vo finále turnaja vo Wimbledone. Talian sa v tomto roku dostal na každom grandslame aspoň do štvrťfinále, čo okrem Djokoviča nikto nedokázal.Nemec Alexander Zverev zdolal trinástku „pavúka" Taliana Jannika Sinnera 6:4, 6:4, 7:6 (7). V dueli o semifinále nastúpi proti Juhoafričanovi Lloydovi Harrisovi, ktorý zvíťazil nad domácim Američanom Reillym Opelkom 6:7 (6), 8:4, 6:1, 6:3.Zverev v prvých dvoch setoch raz zobral Sinnerovi podanie a pri vlastnom servise bol stopercentný, keď dokázal odvrátiť všetky brejkbaly. Vlaňajší newyorský finalista vedel v dôležitých momentoch súpera zatlačiť, jeho veľkými zbraňami boli forhend i bekhend po čiare. V treťom dejstve Sinner otočil z 2:4 na 5:4, v dvanástom geme však nevyužil dva setbaly, v tajbrejku ďalšie tri a v koncovke napokon slávil úspech Zverev.uviedol v prvom rozhovore olympijský víťaz vo dvojhre z OH 2020 v Tokiu, ktorý natiahol víťaznú sériu na 15 zápasov.