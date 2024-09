Draper vyradil vo štvrťfinále Macháča v troch setoch

muži - dvojhra - osemfinále:



Jack Draper (V. Brit.-25) - Tomáš Macháč (ČR) 6:3, 6:1, 6:2



New York 2. septembra (TASR) - Britský tenista Jack Draper si suverénnym spôsobom zaistil postup do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Nasadený hráč číslo 25 zdolal nenasadeného Čecha Tomáša Macháča 6:3, 6:1, 6:2. Na turnaji veľkej štvorky sa medzi najlepšiu osmičku dostal premiérovo.