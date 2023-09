Ebden a Bopanna sú prví finalisti štvorhry na turnaji US Open

štvorhra - semifinále:



Matthew Ebden, Rohan Bopanna (Aus./Ind.-6) - Pierre Herbert Hugues, Nicolas Mahut (Fr.) 7:6 (3) a 6:2





New York 7. septembra (TASR) - Austrálsko-indická dvojica Matthew Ebden a Rohan Bopanna postúpila do finále mužskej štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. Šiesty nasadený pár zdolal v prvom semifinále nenasadených Francúzov Pierrea Herberta Huguesa a Nicolasa Mahuta 7:6 (3) a 6:2.Ebden a Bopanna stratili na ceste do finále iba jediný set v dramatickom osemfinále s Britmi Julianom Cashom a Henrym Pattenom. V boji o titul sa stretnú s lepšími zo súboja medzi Ivanom Dodigom s Austinom Krajicekom (Chor./USA) a Rajeevom Ramom s Joeom Salisburym (USA/V.Brit.). Bopanna bol vo finále štvorhry na US Open v roku 2010, Ebden si zahrá prvé, no na rozdiel od svojho partnera už má na konte grandslamový titul, vlani triumfoval vo Wimbledone.