Gauffová zdolala na US Open Sobolenkovú a má prvý grandslamový titul

dvojhra - finále:



Coco Gauffová (USA-6) - Arina Sobolenková (Biel.-2.) 2:6, 6:3, 6:2

New York 9. septembra (TASR) - Americká tenistka Coco Gauffová získala svoj prvý grandslamový titul. Vo finále ženskej dvojhry na US Open zdolala v noci na nedeľu Bielorusku Arinu Sobolenkovú 2:6, 6:3, 6:2.Gauffová premenila na zisk titulu druhú finálovú účasť na turnajoch veľkej štvorky. Pred rokom nestačila na Roland Garros na Igu Swiatekovú. Pre USA zariadila prvý triumf na podujatí v ženskej dvojhre od roku 2017, keď uspela Sloane Stephensová. V rebríčku WTA sa posunie na 3. priečku. Už pred stretnutím bolo isté, že sa novou svetovou jednotkou stane premiérovo Sobolenková.Gauffová pred finále ťahala šnúru jedenástich výhier v sérii a uspela v 17 z 18 duelov za sebou. S Bieloruskou mala lepšie vzájomné zápasy 3:2, no jediný súboj v tomto roku sa skončil v prospech Sobolenkovej. Vo štvrťfinále turnaja v Indian Wells zvíťazila 6:4, 6:0. Gauffová nastúpila vo finále vo veku 19 rokov ako najmladšia Američanka od roku 1999, keď získala titul v tínedžerskom veku Serena Williamsová." povedala priamo na kurte Gauffová.Sobolenková nedokázala nadviazať na svoj triumf z Australian Open, na ktorom tento rok získal svoj prvý grandslamový titul. "" snažila sa nájsť pozitíva Bieloruska, ktorú po zápase už emócie premohli.Sobolenková nastúpila na finále s plánom udávať tempo hry. V prvom sete sa jej to darilo. Američanka robila viac nevynútených chýb a prehrala už úvodnú hru duelu. Dokázala prelomiť podanie súperky na 2:2, no Bieloruska následne predviedla rebrejk a získala hneď aj ďalšie podanie súperky.V druhom sete Gauffová zlepšila podanie, Sobolenková začala naopak robiť viac chýb v útoku. Američanka dostala jedinú šancu vyrovnať priebeh duelu a využila ju, keď Bieloruska nedokázala udržať podanie v štvrtej hre.V úvode rozhodujúceho setu sa Bieloruske úplne prestalo dariť. Američanka obmedzila chyby na minimum a prelomila prvé dve podania súperky. Sobolenková ešte dokázala znížiť na 2:4, no v siedmom geme si opäť neudržala servis a Gauffová duel dopodávala do víťazného konca. Gauffová predviedla v prvom sete 10 nevynútených chýb, no v ďalších dvoch dokopy iba deväť. K triumfu jej stačilo predviesť 13 víťazných úderov.