Tenis-US Open: Kerberová chválila organizátorov za zvládnutie opatrení

New York 30. augusta (TASR) - Nemecká tenistka Angelique Kerberová pochválila organizátorov grandslamového US Open za bezpečnostné opatrenia. Hoci pred turnajom panovali obavy, ako bude podujatie vyzerať v tieni pandémie koronavírusu, a ako sa podarí ochrániť hráčov, podľa bývalej svetovej jednotky zvládli úlohu na jednotku.



"Opatrenia sú vynikajúce. Musím povedať, že sa cítim v bezpečí. Organizátori nemali jednoduchú úlohu, ale zvládli ju veľmi dobre," citovala Kerberovú agentúra DPA. Hráči vo Flushing Meadows musia dodržiavať striktné pravidlá. Napríklad nesmú opustiť stanovené priestory a sú ubytovaní v určených hoteloch. Návšteva mesta neprichádza do úvahy a zápasy budú bez divákov.