Krajinovič postúpil suverénne do 3. kola dvojhry US Open

Muži - dvojhra - 2. kolo:



Filip Krajinovič (Srb.-26) - Marcos Giron (USA) 6:4, 6:1, 6:3

New York 2. septembra (TASR) – Srbský tenista Filip Krajinovič postúpil suverénne do 3. kola dvojhry na grandslamovom US Open. V 2. kole zvíťazil ako turnajová dvadsaťšestka nad domácim Američanom Marcosom Gironom 6:4, 6:1, 6:3.