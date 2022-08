Tenis-US Open: Kužmová postúpila suverénne do finále kvalifikácie

Viktória KUŽMOVÁ (SR) - Nastasja Schunková (Nem.) 6:3, 6:2

New York 25. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa suverénnym spôsobom prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamovom turnaji US Open. V 2. kole vyradila Nemku Nastasju Schunkovú 6:3, 6:2. V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi v piatok proti šiestej nasadenej Bulharke Viktoriji Tomovovej, ktorá zdolala Švajčiarku Joanne Zügerovú 6:3, 7:6 (8).