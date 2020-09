Kvitová vyradila Kozlovovú a postúpila do 3. kola dvojhry

Ženy – dvojhra – 2. kolo:

Jessica Pegulová (USA) - Kirsten Flipkensová (Belg.) 7:6 (1), 6:7 (3), 6:3,

Jennifer Bradyová (USA-28) - Catherine Bellisová (USA) 6:1, 6:2,

Magda Linetteová (Poľ.-24) - Danka Koviničová (ČH) 6:1, 6:7 (2), 7:6 (4),

Petra Kvitová (ČR-6) - Kateryna Kozlovová (Ukr.) 7:6 (3), 6:2,

Varvara Gračevová (Rus.) - Kristina Mladenovicová (Fr.-30) 1:6, 7:6 (2), 6:0,

Julia Putincevová (Kaz.-23) - Vera Lapková (Biel.) 6:3, 6:3

Angelique Kerberová (Nem.-17) - Anna-Lena Friedsamová (Nem.) 6:3, 7:6 (6)

Petra Martičová (Chor.-8) - Kateryna Bondarenková (Ukr.) 6:3, 6:4

Aleksandra Sasnovičová (Biel.) - Markéta Vondroušová (ČR-12) 6:1, 6:2

Anett Kontaveitová (Est.-14) - Kaja Juvanová (Slov.) 6:4, 6:1

New York 2. septembra (TASR) – Nemecká tenistka Angelique Kerberová sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Šampiónka z roku 2016 zdolala v 2. kole v pozícii nasadenej sedemnástky svoju krajanku Annu-Lenu Friedsamovú 6:3, 7:6 (6). Ďalej ide aj nasadená osmička Chorvátka Petra Martičová po triumfe 6:3, 6:4 nad Ukrajinkou Katerynou Bondarenkovou.Šiesta nasadená Češka Petra Kvitová sa dlho trápila s Ukrajinkou Katerynou Kozlovovou, v úvodnom dejstve prehrávala 3:5 a čelila setbalu. Vynútila si však tajbrejk, v ktorom dominovala a druhý set bol už jasne v jej réžii. Kvitová triumfovala 7:6 (3), 6:2. Dvojnásobná wimbledonská šampiónka zlomila odpor súperky skvelými returnami. V ďalšom kole ju čaká Američanka Jessica Pegulová.