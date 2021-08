muži - dvojhra - kvalifikácia - 1. kolo:



Holger Rune (Dán.-24) - Lukáš LACKO (SR) 6:4, 6:4

New York 25. augusta (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Lacko nepostúpil do 2. kola kvalifikácie dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V New Yorku prehral s Dánom Holgerom Runem dvakrát 4:6.