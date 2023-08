Medvedev a Zverev postúpili suverénne do 2. kola dvojhry

muži - dvojhra - 1. kolo:



Daniil Medvedev (Rus.-3) - Attila Balázs (Maď.) 6:1, 6:1, 6:0, Alexander Zverev (Nem.-12) - Aleksandar Vukič (Austr.) 6:4, 6:4, 6:4, Matteo Berrettini (Tal.) - Ugo Humbert (Fr.-29) 6:4, 6:2, 6:2, Arthur Rinderknech (Fr.) - Diego Sebastian Schwartzman (Arg.) 6:3, 6:4, 6:2, Felipe Meligeni Alves (Braz.) - James Duckworth (Austr.) 6:4, 7:6 (11), 6:3, Matteo Arnaldi (Tal.) - Jason Kubler (Austr.) 6:3, 1:0 - skreč



New York 29. augusta (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev sa suverénnym spôsobom prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Newyorsky šampión z roku 2021 v úvodnom kole v pozícii nasadenej trojky deklasoval Maďara Attilu Balásza 6:1, 6:1, 6:0. Bez straty setu ide ďalej aj dvanásty nasadený Nemec Alexander Zverev po triumfe 6:4, 6:4, 6:4 nad Austrálčanom Aleksandrom Vukičom.