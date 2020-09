Tenis-US Open: Mertensová postúpila suverénne do 2. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Elise Mertensová (Belg.-16) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:2, 6:2,

Amanda Anisimovová (USA-22) - Viktorija Tomovová (Bul.) 7:5, 7:5,

Sorana Cirsteová (Rum.) - Christina McHaleová (USA) 6:4, 7:5,

Cvetana Pironkovová (Bul.) - Ľudmila Samsonovová (Rus.) 6:2, 6:3,

Garbine Muguruzová Blancová (Šp.-10) - Nao Hibinová (Jap.) 6:4, 6:4

New York 1. septembra (TASR) - Španielska tenistka Garbine Muguruzová Blancová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na US Open. V prvom kole ako nasadená desiatka zdolala Japonku Nao Hibinovú 6:4, 6:4. V úvodnom sete otočila dvojnásobná grandslamová šampiónka z 1:4. Pre rodáčku z Venezuely to bol prvý súťažný zápas od konca februára, keď prehrala v Dauhe s líderkou rebríčka WTA Austrálčankou Ashleigh Bartyovou.