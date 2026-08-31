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US Open: Muchová postúpila suverénne do 2. kola dvojhry
V 1. kole zdolala v pozícii nasadenej sedmičky Rakúšanku Sinju Krausovú 6:3, 6:0.
Autor TASR
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New York 31. augusta (TASR) - Česká tenistka Karolína Muchová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 1. kole zdolala v pozícii nasadenej sedmičky Rakúšanku Sinju Krausovú 6:3, 6:0. V rokoch 2024 a 2023 postúpila v New Yorku v singli až do semifinále. Minulý týždeň triumfovala vo Flushing Meadows po boku krajana Jakuba Menšíka v miešanej štvorhre.
ženy - dvojhra - 1. kolo:
Karolína Muchová (ČR-7) - Sinja Krausová (Rak.) 6:3, 6:0
Karolína Muchová (ČR-7) - Sinja Krausová (Rak.) 6:3, 6:0