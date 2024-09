Muchová vyradila v osemfinále päťku podujatia Paoliniovú

ženy - dvojhra - osemfinále:



Karolina Muchová (ČR) - Jasmine Paoliniová (Tal.-5) 6:3, 6:3



New York 2. septembra (TASR) - Česká tenistka Karolína Muchová sa na grandslamovom turnaji US Open postarala o prekvapenie, keď v osemfinále ženskej dvojhry ako nenasadená hráčka vyradila päťku turnaja Jasmine Paoliniovú. Poradila si s ňou v dvoch setoch 6:3, 6:3. Talianka tak na záverečnom podujatí sezóny nenadviaže na tohtoročnú účasť v semifinále Roland Garros i Wimbledonu.Paoliniová mala lepší vstup do stretnutia a ako prvá prelomila podanie súperky na 2:1. Viedla aj 3:1, no potom už do konca setu získavala gemy iba Muchová. V druhom sete Češka využila hneď prvý brejkbal v siedmej hre a duel dopodávala do víťazného konca.Muchová potvrdila, že to na Paoliniovú vie a bilanciu vzájomných zápasov proti Talianke zlepšila na 4:0. Môže si tak zopakovať účasť v semifinále vo Flushing Meadows z minulej sezóny, hoci odvtedy ju trápilo zranenie zápästia a musela podstúpiť aj operáciu.povedala priamo na kurte Muchová