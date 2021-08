Muguruzová Blancová a Kanepiová postúpili do 2. kola dvojhry US Open

Ženy - dvojhra - 1. kolo:



Sloane Stephensová (USA) - Madison Keysová (USA) 6:3, 1:6, 7:6 (7)

Anhelina Kalininová (Ukr.) - Mayar Sherifová (Eg.) 4:6, 6:1, 6:1

Leylah Fernandezová (Kan.) - Ana Konjuhová (Chor.) 7:6 (3), 6:2

Garbine Muguruzová Blancová (Šp.-9) - Donna Vekičová (Chor.) 7:6 (4), 7:6 (5)

Kaia Kanepiová (Est.) - Julia Putincevová (Kaz.-31) 2:6, 7:6 (4), 6:2

New York 30. augusta (TASR) – Španielska tenistka Garbine Muguruzová Blancová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na US Open. Dvojnásobná grandslamová šampiónka zdolala v úvodnom kole ako nasadená deviatka Chorvátku Donnu Vekičovú 7:6 (4), 7:6 (5).