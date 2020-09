US Open: Nasadená dvojka Keninová končí v osemfinále

ženy - dvojhra - osemfinále:



Elise Mertensová (Belg.-16) - Sofia Keninová (USA-2) 6:3, 6:3

New York 8. septembra (TASR) - Po najvyššej nasadenej českej tenistke Karolíne Plíškovej sa s účinkovaním na grandslamovom turnaji US Open rozlúčila aj dvojka pavúka. Domáca Američanka Sofia Keninová podľahla v osemfinále dvojhry šestnástej nasadenej Belgičanke Elise Mertensovej 3:6, 3:6.Keninovej vôbec nevyšiel prvý set, v ktorom až trikrát stratila podanie. Do druhého dejstva vstúpila lepšie, v šiestom geme však Mertensová získala brejk a pri vlastnom neomylnom servise premenila na postup hneď prvý mečbal.