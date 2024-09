Navarrová prvou semifinalistkou ženskej dvojhry US Open

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Emma Navarrová (USA-13) - Paula Badosová (Šp.-26) 6:2, 7:5

New York 3. septembra (TASR) - Domáca americká tenistka Emma Navarrová sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom US Open. Vo štvrťfinále zvíťazila v pozícii turnajovej trinástky nad nasadenou dvadsaťšestkou Španielkou Paulou Badosovou 6:2, 7:5 a dosiahla životný úspech. V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazke súboja medzi druhou nasadenou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Číňankou Čeng Čchin-wen.Navarrovej, ktorá v osemfinále vyradila svoju krajanku a obhajkyňu titulu Cori Gauffovú, skvele vyšiel úvod zápasu s Badosovou. V druhom geme prelomila Španielkino podanie a po potvrdení brejku si vybudovala náskok 3:0. Navarrová ťažila z kvalitného prvého servisu, dokázala súperku pretlačiť aj v dlhších výmenách. V ôsmom geme Badosovú opäť brejkla a prvý set sa stal jej korisťou. V druhom dejstve sa Španielka výrazne zlepšila a po dvoch brejkoch odskočila Navarrovej na 5:1. Američanka však ani za nepriaznivého stavu nezložila zbrane, v ďalších minútach získala šesť gemov za sebou a prvýkrát v kariére postúpila do grandslamového semifinále." uviedla Navarrová v prvom pozápasovom interview priamo na kurte.