US Open: Norrie postúpil suverénne do 2. kola dvojhry

muži - dvojhra - 1. kolo:



Cameron Norrie (V. Brit.-7) - Benoit Paire (Fr.) 6:0, 7:6 (1), 6:0, Grigor Dimitrov (Bul.-17) - Steve Johnson (USA) 6:3, 6:2, 6:2

New York 30. augusta (TASR) - Britský tenista Cameron Norrie postúpil suverénne do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Wimbledonský semifinalista zvíťazil na úvod ako nasadená sedmička nad Francúzom Benoitom Paireom 6:0, 7:6 (1), 6:0.