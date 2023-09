Obhajca titulu Alcaraz postúpil do štvrťfinále dvojhry

muži - dvojhra - osemfinále:



Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Matteo Arnaldi (Tal.) 6:3, 6:3, 6:4

New York 4. septembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil suverénne do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v osemfinále Taliana Mattea Arnaldiho 6:3, 6:3, 6:4. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazovi súboja medzi Arnaldiho krajanom Jannikom Sinnerom a Nemcom Alexandrom Zverevom.Alraraz na dvorci Arthura Ashea od úvodných minút potvrdzoval úlohu favorita. Španiel kvalitne podával, z forhendu dokázal zatlačiť súpera do defenzívy a mal navrch aj v dlhších výmenách. Prvý set získal vo svoj prospech vďaka brejku za stavu 3:2. V druhom dejstve zobral Talianovi servis hneď v úvodnom geme. V treťom sete za stavu 1:1 po prvý raz v zápase stratil podanie, no hneď vzápätí kontroval rebrejkom a v koncovke slávil úspech.uviedol Alcaraz v pozápasovom interview s bývalou americkou tenistkou Mary Joe Fernandezovou.