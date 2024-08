Obhajkyňa Gauffová postúpila cez Svitolinovú do osemfinále

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Jelina Svitolinová (Ukr.-27) - Coco Gauffová (USA-3) 3:6, 6:3, 6:3, Čchin-wen Čeng (Čína-7) - Jule Niemeierová (Nem.) 6:2, 6:1, Paula Badosová (Šp.) - Elena Gabriela Ruseová (Rum.) 4:6, 6:1, 7:6 (8)

New York 30. augusta (TASR) - Americká tenistka Coco Gauffová postúpila do osemfinále grandslamového turnaja US Open. Obhajkyňa vlaňajšieho prvenstva zdolala v piatkovom zápase 3. kola turnajovú dvadsaťsedmičku Ukrajinku Jelinu Svitolinovú v troch setoch 3:6, 6:3, 6:2. Vzájomnú bilanciu upravila na 2:1.Prvý set vyznel pre Ukrajinku, ktorá brejkla súperku v ôsmom geme, po ktorom sa dostala do vedenia 5:3. Následne ho potvrdila čistou hrou a získala prvý set. Dôležitý moment priniesol šiesty gem druhého setu, v ktorom trojka newyorského pavúka Gauffová odskočila súperke na 2:4 a obe hráčky si následne postrážili servis (3:6). Svitolinová stratila podanie už v prvom geme rozhodujúceho setu a neudržala ho ani v piatom (1:4). V ôsmom síce odvrátila tri mečbaly Američanky a prvýkrát v zápase jej vzala podanie, no následne nezískala ani jeden fiftín pri vlastnom servise a set prehrala 3:6.Po trojsetovej dráme sa medzi šestnásť najlepších prebojovala aj Španielka Paula Badosová. V tajbrejku rozhodujúceho setu zdolala Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovú 10:8. Z postupu sa tešila aj siedma nasadená Číňanka Čchin-wen Čeng, ktorá si bez väčších problémov poradila s Nemkou Julou Niemeierovou 6:2, 6:1.