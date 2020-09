US Open: Osaková postúpila do semifinále

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Naomi Osaková (Jap.-4) - Shelby Rogersová (USA) 6:3, 6:4, Jennifer Bradyová (USA-28) - Julia Putincevová (Kaz.-23) 6:3, 6:2

New York 9. septembra (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open po víťazstve 6:3, 6:4 nad nenasadenou Američankou Shelby Rogersovou. Víťazka podujatia vo Flushing Meadows z roku 2018 sa v boji o postup do finále stretne s ďalšou domácou hráčkou Jennifer Bradyovou, ktorá zdolala Juliu Putincevovú z Kazachstanu 6:3, 6:2.Bradyová začala výborne, keď prelomila prvé dve podania súperky a viedla už 4:0, potom ju síce Putincevová brejkla, ale 28. nasadená Američanka nepripustila drámu. V druhom sete Putincevová držala krok iba do piatej hry, potom prišla o podanie a Bradyová bez ťažkostí dotiahla duel do víťazného konca.Pre Bradyovú to bol prvý postup do semifinále grandslamu, po zápase netajila, že ju trochu potrápila nervozita. "," citovala agentúra AP 25-ročnú Američanku.