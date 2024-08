Swiateková postúpila do 2. kola na grandslamovom turnaji US Open

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Naomi Osaková (Jap.) - Jelena Ostapenková (Lot.-10) 6:3, 6:2, Elisabetta Cocciarettová (Tal.) - Kateryna Baindlová (Ukr.) 6:3, 6:0, Caroline Wozniacka (Dán.) - Nao Hibinová (Jap.) 6:0, 6:1, Mirra Andrejevová (Rus.,-21 - Camila Osoriová (Kol.) 6:2, 7:6 (4), Ena Šibaharová (Jap.) - Daria Savilleová (Austr.) 6:3, 4:6, 7:6 (10:6), Caroline Dolehideová (USA) - Danielle Collinsová (USA-111 1:6, 7:5, 6:4, Iga Swiateková (Poľ.-1) - Kamila Rachimovová (Rus.) 6:4, 7:6 (6), Karolína Muchová (ČR) - Katie Volynetsová (USA) 6:3, 7:5, Katie Boulterová (V.Brit.-31) - Aleksandra Sasnovičová (Biel.) 5:7, 6:2, 6:1, Sara Erraniová (Tal.) - Cristina Bucsová (Šp.) 3:6, 6:0, 6:4, Ashlyn Kruegeová (USA) - Šuaj Čang (Čína) 0:6, 6:1, 7:5, Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-25) - Taylah Prestonová (Austr.) 6:2, 6:0, Jessika Ponchetová (Fr.) - Sajsaj Čeng (Čína) 6:4, 6:1

New York 27. augusta (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Svetová i nasadená jednotka zvíťazila v úvodnom kole nad Ruskou Kamilou Rachimovovou 6:4, 7:6 (6). V tajbrejku druhého dejstva odvrátila tri setbaly.uviedla Swiateková v pozápasovom interview. Ďalšou súperkou newyorskej šampiónky z roku 2022 bude Japonka amerického pôvodu Ena Šibaharová.Dvojnásobná víťazka US Open Japonka Naomi Osaková vyradila desiatu nasadenú Lotyšku Jelenu Ostapenkovú 6:3, 6:2. Ruská tenistka Anastasia Pavľučenkovová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola. Finalistka Roland Garros z roku 2021 v pozícii nasadenej dvadsaťpäťky deklasovala Austrálčanku Taylah Prestonovú 6:2, 6:0.