Pegulová zdolala v prvom štvrťfinále Krejčíkovú dvakrát 6:3

Na snímke americká tenistka Jessica Pegulová sa raduje po výhre proti Češke Barbore Krejčíkovej vo štvrťfinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku 2. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Krejčíková mala za sebou náročný trojsetový duel s ďalšou Američankou Taylor Townsendovou.

Autor TASR
,aktualizované 
New York 2. septembra (TASR) - Americká tenistka Jessica Pegulová si s prehľadom ako prvá zaistila postup do semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Obhajkyňa finálovej účasti zdolala ako štvorka podujatia nenasadenú Češku Barboru Krejčíkovú 6:3, 6:3.

Krejčíková mala za sebou náročný trojsetový duel s ďalšou Američankou Taylor Townsendovou, v ktorom odvrátila osem mečbalov a proti favorizovanej súperke od úvodu ťahala za kratší koniec, keď si prehrala hneď svoje prvé podanie. V siedmej hre síce dokázala súperku prelomiť a znížila na 3:4, no okamžite nasledovala strata vlastného servisu a Pegulová dopodávala set do víťazného konca. Aj v druhom sete si česká reprezentantka neudržala hneď úvodný servis v prvej hre, následne zaváhala aj v piatej a prehrávala 1:4. Súperku sa jej podarilo raz prelomiť na 2:4, no Pegulová mala stále náskok jedného brejku a v deviatom geme pri podaní súperky využila hneď svoj prvý mečbal.

Tridsaťjedenročná Pegulová sa medzi najlepšou štvorkou na grandslamovom podujatí predstaví iba druhýkrát v kariére. Napodobnila tak Talianku Flaviu Pennettovú a je iba druhou tenistkou histórie, ktorá sa do prvých dvoch semifinále na turnajoch veľkej štvorky dostala po tridsiatke. „Myslím, že som ukázala dobrý tenis. Predviedla som niekoľko veľmi rýchlych podaní, práve to som dnes chcela. Súperka predviedla niekoľko dobrých returnov. Všetci videli, čo ukázala proti Taylor, takže som rada, že som tento duel zvládla,“ povedala priamo na kurte Pegulová.

ženy - dvojhra - osemfinále:

Jessica Pegulová (USA-4) - Barbora Krejčíková (ČR) 6:3, 6:3
