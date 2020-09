Pironkovová vyradila v 2. kole US Open desiatu nasadenú Muguruzovú

Ženy – dvojhra – 2. kolo:



Sofia Keninová (2-USA) - Leyla Fernandezová (Kan.) 6:4, 6:3

Maria Sakkariová (Gréc.-15) - Bernarda Perová (USA) 2:6, 6:3, 6:2

Amanda Anisimovová (USA-22) - Katrina Scottová (USA) 4:6, 6:4, 6:1

Cvetana Pironkovová (Bul.) – Garbine Muguruzová Blancová (Šp.-10) 7:5, 6:3

Donna Vekičová (Chor.-18) – Patricia Maria Tigová (Rum.) 6:2, 6:1

Ons Jabeurová (Tun.-27) – Kaia Kanepiová (Est.) 7:6 (8), 6:0

New York 3. septembra (TASR) – Chorvátska tenistka Donna Vekičová sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 2. kole v pozícii nasadenej osemnástky zdolala Rumunku Patriciu Mariu Tigovú hladko 6:2, 6:1. Ďalej ide aj druhá nasadená Američanka Sofia Keninová, šampiónka Australian Open si poradila s Kanaďankou Laylou Fernandezovou 6:4, 6:3.O prekvapenie sa postarala Bulharka Cvetana Pironkovová, ktorá sa vrátila na dvorce po materskej prestávke. Bývalá wimbledonská semifinalistka vyradila desiatu nasadenú Španielku Garbine Muguruzovú Blancovú 7:5, 6:3. Favoritka viedla v prvom sete 5:3, náskok však nevyužila. Po strate úvodného dejstva v návale frustrácie zdemolovala raketu. V druhom sete finalistka tohtoročného Australian Open doplatila ne veľké množstvo nevynútených chýb.