Pohánková zvíťazila v 1. kole dvojhry junioriekoriek

US Open, juniorky - dvojhra, 1. kolo:



Mia POHÁNKOVÁ (SR) - Vittoria Paganettiová (Tal.) 6:2, 6:7 (4), 6:1

New York 2. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do 2. kola dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji US Open. V pondelkovom zápase zvíťazila nad Taliankou Vittoriou Paganettiovou 6:2, 6:7 (4), 6:1. V druhom kole ju čaká štvrtá nasadená Srbka Teodora Kostovičová.