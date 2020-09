US Open: Rubľov postúpil do osemfinále dvojhry

muži - dvojhra - 3. kolo:



Andrej Rubľov (Rus.-10) - Salvatore Caruso (Tal.) 6:0, 6:4, 6:0



New York 5. septembra (TASR) - Ruský tenista Andrej Rubľov postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Desiatka podujatia si v sobotnom stretnutí 3. kola poradila s nenasadeným Talianom Salvatorem Carusom hladko 6:0, 6:4, 6:0. Rubľov v zápase dosiahol 36 víťazných úderov v porovnaní s dvanástimi súpera.