Schmiedlová postúpila do hlavnej súťaže US Open

ženy - dvojhra - kvalifikácia - finále:



Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR-2) - Reese Brantmeierová (USA) 7:6 (5), 6:3

New York 27. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová postúpila do hlavnej súťaže dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V New Yorku v pozícii druhej nasadenej hráčky zdolala vo finále kvalifikácie domácu Reese Brantmeierovú 7:6 (5), 6:3.