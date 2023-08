Schmiedlovú v 1. kole podržal servis, Baindlovej nasúkala 10 es

New York 29. augusta (TASR) - Podanie nepatrí k výstavným úderom slovenskej tenistky Anny Karolíny Schmiedlovej, no v 1. kole grandslamového US Open bolo jej veľkou zbraňou. Ukrajinke Kateryne Baindlovej nasúkala 10 es, z toho tri v kľúčovom geme tretieho setu, v ktorom za stavu 2:1 čelila štyrom brejkbalom. Obávanú súperku napokon zdolala 6:4, 3:6, 6:3 a skorigovala vzájomnú bilanciu na 2:3.



"Zápas bol podľa očakávania veľmi náročný. S Baindlovou sa poznám veľmi dobre, často spolu trénujeme a sme aj kamarátky. Hrali sme spolu viacero zápasov, dokonca aj na US Open. Vtedy som prehrala. Je to šikovná hráčka, ktorá aj počas zápasu dokáže meniť taktiku. Vedela som, že budem musieť bojovať. Našťastie sa mi hralo celkom fajn, okrem dvoch gemov v psychicky vypätých situáciách ma podržal aj servis. Hrali sme ťažké dlhé výmeny, na začiatku som pociťovala aj nervozitu. Nevyšla mi úplne koncovka druhého setu, no som veľmi rada, že som potom zvládla začiatok toho rozhodujúceho," uviedla zverenka trénera Ladislava Simona pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.



V 2. kole čaká Schmiedlovú Španielka so slovenskými koreňmi Rebeka Masárová, ktorá vyradila ôsmu nasadenú Grékyňu Mariu Sakkariovú 6:4, 6:4. S Masárovou má najlepšia slovenská singlistka bilanciu 0:1, vlani s ňou prehrala po trojsetovom boji na antukovom turnaji WTA vo švédskom Bastade. V prípade, že jej Schmiedlová na US Open odplatí prehru, vyrovná v New Yorku svoje maximum z roku 2015.