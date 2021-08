Schwartzman postúpil do 2. kola dvojhry

Muži - dvojhra - 1. kolo:



Andrej Rubľov (Rus.-5) - Ivo Karlovič (Chor.) 6:3, 7:6 (3), 6:3

Dušan Lajovič (Srb.) - Benoit Paire (Fr.) 6:3, 7:5, 2:6, 6:4

Peter Gojowczyk (Nem.) - Ugo Humbert (Fr.-23) 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 6:4

Bernabe Zapata Miralles (Šp.) - Feliciano Lopez (Šp.) 5:7, 7:6 (6), 4:6, 6:3, 6:3

Daniel Evans (V. Brit.-24) - Thiago Monteiro (Braz.) 6:3, 6:7 (6), 6:4, 6:1

Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-11) - Ricardas Berankis (Lit.) 7:5, 6:3, 6:3

Facundo Bagnis (Arg.) - Taro Daniel (Jap.) 6:3, 6:3, 6:3

Henri Laaksonen (Švajč.) - John Millman (Austr.) 7:6 (6), 7:6 (2), 6:1

New York 30. augusta (TASR) – Argentínsky tenista Diego Sebastian Schartzman postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vlaňajší semifinalista Roland Garros zvíťazil na úvod ako nasadená jedenástka nad Ricardasom Berankisom z Litvy 7:5. 6:3, 6:3.