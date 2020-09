US Open: Shapovalov prvýkrát v štvrťfinále grandslamu

dvojhra - osemfinále:



Denis Shapovalov (Kan.-12) - David Goffin (Belg.-7) 6:7 (0), 6:3, 6:4, 6:3, Borna Čorič (Chor.-27) - Jordan Thompson (Aus.) 7:5, 6:1, 6:3

New York 7. septembra (TASR) - Kanadský tenista Denis Shapovalov postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Dvanásty nasadený vyradil osemfinále sedmičku podujatia z Belgicka Davida Goffina 6:7 (0), 6:3, 6:4, 6:3.Shapovalova čaká premiérová účasť vo štvrťfinále US Open. "" citoval Kanaďana web ATP. O semifinále zabojuje proti Španielovi Pablovi Carrenovi-Bustovi, ktorý postúpil po tom, ako diskvalifikovali najvyššie nasadeného Novaka Djokoviča. Srb v osemfinále napálil loptičku do čiarovej rozhodkyne a z turnaja ho vylúčili.Medzi najlepšou osmičkou sa predstaví aj Chorvát Borna Čorič, ktorý zdolal Austrálčana Jordana Thompsona 7:5, 6:1, 6:3. Vo štvrťfinále sa stretne s Nemcom Alexandrom Zverevom. "" uviedol Čorič, ktorý postúpil do štvrťfinále grandslamu po prvý raz.