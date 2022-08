Swiateková postúpila suverénne do 2. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Iga Swiateková (Poľ.-1) - Jasmine Paoliniová (Tal.) 6:3, 6:0

Jessica Pegulová (USA-8) - Viktorija Golubicová (Švajč.) 6:2, 6:2

New York 30. augusta (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Dvojnásobná šampiónka Roland Garros zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej jednotky Talianku Jasmine Paoliniovú 6:3, 6:0. Jej ďalšou súperkou bude lepšia z duelu medzi držiteľkou titulu z roku 2017 Američankou Sloane Stephensovou a Belgičankou Greet Minnenovou.Swiateková bola po prekonaní prvej prekážky spokojná.uviedla svetová jednotka v prvom pozápasovom interview.