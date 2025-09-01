< sekcia Šport
Swiateková postúpila suverénne do štvrťfinále dvojhry
Wimbledonská šampiónka si v osemfinále v pozícii nasadenej dvojky poradila s trinástkou „pavúka" Ruskou Jekaterinou Alexandrovovou 6:3, 6:1.
Autor TASR,aktualizované
New York 1. septembra (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková suverénnym spôsobom postúpila do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Wimbledonská šampiónka si v osemfinále v pozícii nasadenej dvojky poradila s trinástkou „pavúka" Ruskou Jekaterinou Alexandrovovou 6:3, 6:1. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke súboja medzi Američankou Amandou Anisimovovou a Brazílčankou Beatriz Haddadovou Maiovou. V prípade konfrontácie s domácou hráčkou by išlo o reprízu finále Wimbledonu.
Swiateková bola po postupe medzi elitnú osmičku spokojná. „Podala som dobrý výkon, v dôležitých momentoch ma podržalo podanie. Jekaterina hrala dosť rýchlo, no dokázala som s ňou držať krok a pretlačiť ju vo výmenách. Teší ma, že po dvoch náročných zápasoch to teraz bolo pre mňa o čosi ľahšie. Vyrastala som na antuke, teraz mám však rovnako rada všetky povrchy, trávu aj betóny," uviedla v pozápasovom interview víťazka US Open z roku 2022.
S turnajom sa rozlúčila tretia nasadená Američanka Cori Gauffová. V šlágri dňa prehrala s dvojnásobnou newyorskou šampiónkou z rokov 2020 a 2018 Japonkou Naomi Osakovou hladko 3:6, 2:6. Gauffová pôsobila počas celého zápasu nervóznym dojmom a robila príliš veľa nevynútených chýb, čo bola voda na mlyn nasadenej dvadsaťtrojky. Osakovej štvrťfinálovou súperkou bude víťazka duelu medzi Češkou Karolínou Muchovou a Ukrajinkou Martou Kosťukovou.
ženy - dvojhra - osemfinále:
Naomi Osaková (Jap.-23) - Cori Gauffová (USA) 6:3, 6:2, Iga Swiateková (Poľ.) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-13) 6:3, 6:1
